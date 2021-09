Vaccini itineranti in strade e piazze: 1700 punture nel fine settimana

Nel weekend 1.669 vaccinazioni 'on the road' nel bolognese. Da venerdì 3 a ieri, negli otto punti vaccinali ad accesso diretto istituiti dall'Ausl bolognese, sono stati vaccinati in tutto 1.669 cittadini. In particolare sono 900 le vaccinazioni effettuate in piazza Nettuno, nel centro cittadino. Sono 356, invece, i 12-19enni che, dal 3 al 5 settembre, hanno avuto ricevuto la vaccinazione anti-Covid in tutti gli hub dell'azienda Usl.

Per accelerare ancora sulla strada dell'accesso diretto sono state messe in calendario altre due date in Appennino "per tutti gli over 12 che non si siano ancora vaccinati o per chi desideri completare il ciclo, con il vaccino Pzifer, anticipando l'appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima".

Il primo appuntamento è per oggi, 7 settembre, all'hub di Silla: dalle 8.30 alle 18.30 saranno a disposizione 300 dosi. Si replica il giorno dopo, mercoledì 8, a Castiglione de Pepoli, Negli stessi orari, ci saranno altre 300 dosi. Nel complesso nell'area bolognese sono 665.930 le prime vaccinazioni e 558.896 le seconde, per un totale di 1.224.826 vaccini.