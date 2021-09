Vaccini in farmacia, prenotazioni dal 7 settembre: "Dopo la formazione negli hub, siamo pronti"

Parte martedì 7 settembre 2021 l'accesso alle prenotazioni per vaccinarsi in farmacia. Come funziona lo spiega il presidente Federfarma Emilia-Romagna Achille Gallina Toschi: "Dopo l'importante esperienza con i tamponi, che per altro ha visto un'impennata nel mese di agosto, siamo pronti anche per vaccini e continuiamo ad rappresentare un punto di riferimento grazia al valore della prossimità. L'assessore Raffaele Donini ci ha chiesto proprio questo: informare e convincere chi non si è ancora vaccinato pur potendolo fare, stare vicino a chi ha paura e dare tutte le risposte del caso".

I farmacisti sono stati formati per somministrare la dose di vaccino?

"Certamente sì. Ormai da inizio estate, chi è interessato ad aderire alla campagna, è già stato a fare formazione negli hub vaccinali e ha completato così anche la parte pratica, successiva a quella teaorica".

Chi potrà fare il vaccino in farmacia e chi vi rivolgete con maggiore energia?

"Tutti i maggiorenni. La fascia a cui puntiamo maggiornamente è quella 40-60 anni: tutti coloro che hanno rimandato e continuano a rimandare il vaccino".

Che vaccini avrete a disposizione e quando si parte?

"L'accesso alle prenotazioni parte martedì 7 settembre. Si potranno prenotare i vaccini nella propria farmacia di riferimento (se aderisce naturalmente) o in quella più vicina a casa: in tanti ci dicono che la Fiera o l'Unipol Arena sono troppo lontani, ecco così il problema della distanza si risolve. Senza contare che poter fare il vaccino in farmacia per molti rappresenta una zona di conforto. Avremo Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson".

Ci si fida molto del proprio farmacista, è così?

"Direi di sì, siamo delle figure di riferimento. Oltre che 'informatori' siamo però anche 'testiminial' visto che noi il vaccino lo abbiamo fatto ormai da tempo".

Si fa nella stessa farmacia sia la prima dose che il richiamo?

"Sì. Sarà nostra cura evitare ogni spreco e per questo è bene calendarizzare con precisione le somministrazioni. Se qualcuno non si presenterà all'appuntamento noi farmacisti abbiamo la facoltà anticipare la data di vaccinazione di altri cittadini, attingendo alla lista delle prenotazioni della propria farmacia".

Chi si può vaccinare in farmacia e cosa serve per farlo

Potranno vaccinarsi in farmacia convenzionata solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare nessun minimo fattore di rischio quali condizioni di compromissione del sistema immunitario, una storia clinica di convulsioni o reazioni allergiche gravi, la presenza di sintomi da Covid e l’aver sofferto di determinate malattie in passato.

Per quanto riguarda le prenotazioni, il cittadino che desideri vaccinarsi in farmacia può accedere al portale ER-Salute, scegliere la farmacia convenzionata presso la quale eseguire la vaccinazione all’interno della lista regionale di quelle aderenti al progetto, disponibile sempre sul portale ER-Salute e costantemente aggiornata, contattarla e prenotare la vaccinazione.

Il cittadino può recuperare al contempo sul portale ER-Salute la scheda di valutazione (disponibile al seguente link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/scheda ) per l’idoneità alla vaccinazione in farmacia comprensiva del modulo di consenso e dell’informativa sul trattamento dei dati personali e presentarla adeguatamente compilata al farmacista vaccinatore a cui intende rivolgersi.

L'elenco completo delle farmacie che aderiscono con tutte le altre che via via si aggiungeranno, è disponibile al link https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti

L’avvio delle prenotazioni delle vaccinazioni in farmacia è previsto per il 7 settembre 2021. I vaccini utilizzati saranno Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.

Sempre riguardo alle prenotazioni, con l’unico obiettivo di non sprecare il prodotto e solo nel caso uno o più prenotati non si presentino all’appuntamento, il farmacista ha la facoltà di anticipare la data di vaccinazione di altri cittadini, attingendo unicamente alla lista delle prenotazioni della propria farmacia.