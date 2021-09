Vaccini in Farmacia, il presidente Federfarma E-R spiega come, dove e quando - VIDEO

Achille Gallina Toschi, alla vigilia della partenza delle prenotazioni, spiega come ci si vaccinerà in farmacia: "Dopo l'esperienza dei tamponi siamo pronti e organizzati. Già tante adesioni"

Si parte con i vaccini in farmacia sperando di raccogliere quella fetta di popolazione che non si è ancora sottoposta all'inoculazione dell'anti-covid.Grazie a un accordo tra la Regione e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, anche le farmacie potranno, su base volontaria, effettuare nei loro locali o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti, la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus. Le prenotazioni partono dal 7 settembre 2021. Dai presidi sanitari più diffusi e capillari sul territorio arriva così un aiuto fondamentale per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale.