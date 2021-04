Vaccino covid, prenotazioni in farmacia per obesi. Federfarma: "Giovedì prime somministrazioni"

INTERVISTA Il presidente di Federfarma Bologna spiega come funziona: "Non sono pazienti censiti perché non in cura da specialisti, ma altrettanto fragili"

Le persone obese e in sovrappeso stanno prenotando il proprio vaccino anti-Covid direttamente in farmacia. E' una delle ultime novità di questa complicata campagna vaccinale che in questo caso apre a coloro che hanno un body max index oltre 35, grazie a un accordo stretto fra Regione Emilia-Romagna e associazioni di farmacisti. A spiegare meglio come è cominciata questa nuova fase il presidente di Federfarma Achille Gallina Toschi.

Dunque da ieri, lunedì 19 aprile, le persone con un effettivo problema di sovrappeso possono prenotare il proprio vaccino direttamente in farmacia. Quali sono le regole e le modalità?

"La fascia delle persone sovrappeso non è censita, non rientra in particolari categorie di pazienti e quindi non si sa come raggiungerle. In questo modo, chi ha una massa corporea che supera il 35% (ci potrà essere un certificato del dietologo o del medico, in alternativa ci occupiamo noi del test per l'indice di massa corporea) può rivolgersi direttamente al proprio farmacista per effettuare la prenotazione e poter così accedere al piano vaccinale come previsto. Abbiamo già ricevuto delle prenotazioni, che si traducono in somministrazioni già giovedì. Per quanto riguarda noi farmacisti, abbiamo ricevuto le istruzioni operative sabato pomeriggio (per esempio il codice CUP da inserire, quindi qualcuno avrà preso conoscenza la mattina del lunedì".

Ci sono dei tempi entro i quali bisogna prenotarsi?

"No, non ci sono scadenze, ci si può prenotare quando si vuole. Stessa cosa vale per le fasce già inserite precedentemente: se ci sono over 85 anni che devono ancora farlo per esempio, sono assolutamente in tempo".

Si sa a quale vaccino si ha accesso?

"Dai tempi indicati fra la prima e la seconda dose direi Pfaizer".

Olre alle prenotzioni attuali, quando invece si potrà cominciare a vaccinare direttamente nelle farmacie?

"Noi ci stiamo formando attraverso dei corsi dell'Istituto superiore di Sanità in modo da essere pronti appena lo si potrà fare. Il percorso di formazione sarà concluso intorno alla fine del mese, ma perchè arrivino a coinvolgere anche noi farmacisti ci vogliono dosi di vaccini importanti".