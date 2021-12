Vaccini e super Green Pass, Bonaccini: "Impennata di prenotazioni, sarà un Natale migliore"

In Emilia-Romagna sono state oltre 30mila le dosi di vaccino somministrate ieri, 6 dicembre, giorno dell'entrata in vigore del nuovo decreto covid e del “super Green Pass”. A livello nazionale si riscontra anche un nuovo record di certificazioni scaricate: 1.3 milioni. A spingere i Green Pass sono soprattutto le vaccinazioni: sono stati 968.069 quelli scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l'effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid come riferisce la Conferenza Stato-Regioni.

''Continua a esserci una risposta molto buona degli italiani: registriamo ulteriore spinta alla vaccinazione. Le terze dosi, ma anche le prime hanno avuto un'impennata - rileva il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - anziché sulle restrizioni alla socialità e alle attività economiche, l'Italia ha scommesso sui vaccini e le regole, ed è la scelta giusta. Sarà un Natale migliore rispetto a quello dello scorso anno, anche se guai abbassare la guardia. Quanto all'obbligo vaccinale - chiarisce - la scelta fatta è già forte ed è stata compresa dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Se poi non sarà sufficiente, non va escluso nulla".

Per il presidente è essenziale "frenare i contagi e le ospedalizzazioni, facendo tutto il possibile per salvaguardare scuola, socialità e lavoro. Si poteva semplificare di più, non c'è dubbio. Ma la notizia è un'altra: in queste festività resteranno aperti i negozi e i ristoranti, i cinema e i teatri, i musei e gli impianti sportivi”.

Secondo i dati Agenas, tuttavia, l'Emilia-Romagna è ben al di sotto della soglia di emergenza dei ricoveri: 8% nelle terapie intensive e 9% nei reparti covid.

Il punto sulle vaccinazioni

A Bologna ha riaperto nel frattempo l'hub della Fiera e a breve toccherà a quello di Casalecchio: "Potremmo ambire a 8mila vaccinazioni al giorno", ha detto ieri direttore generale dell'Ausl Bologna, Paolo Bordon. In città, al 5 dicembre sono 737.544 le prime vaccinazioni e 688.998 le seconde dosi somministrate, alle quali si aggiungono 125.079 terze dosi, per un totale di 1.551.621 vaccini. Aumento sensibile anche delle prenotazioni.

In Emilia-Romagna al 6 dicembre sono 3.567.112 le persone vaccinate, quindi una copertura più che buona: 3.642.118 con almeno una dose (90.6% della popolazione) e 3.564.112 (88,8% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale. Le dosi aggiuntive (terze dosi) sono 674.342.