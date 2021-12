Vaccini, riaprono gli hub Fiera e Casalecchio, Bordon: "Contagi su, picco verso la fine dell'anno"|VIDEO

Il direttore generale Ausl Bologna fa il punto: "Vediamo nei nostri ospedali quanto peggio stanno le persone che non hanno fatto neanche la prima dose".

"Con questo hub possiamo fare circa 3mila vaccinazioni al giorno, con l'aggiunta dell'hub di Casalecchio, prima di Natale potremmo ambire a 8mila al giorno, per noi è importantissimo velocizzare la terza dose". Così il direttore generale dell'Ausl Bologna dall'hub della Fiera che ha riaperto venerdì, mentre tra qualche giorno toccherà anche a quello di Casalecchio.

Anche le prenotazioni per le prime dosi sono aumentate: "Siamo passati da 100-150 prima a 7-800 - continua Bordon - purtroppo i contagi sono in aumento, il tasso standardizzzato è di 227 casi su 100mila abitanti, ci aspettiamo il picco verso la fine dell'anno, vediamo i nostri ospedali con 270 persone ricoverate, quanto peggio stanno le persone che non hanno fatto neanche la prima dose".