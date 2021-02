Covid, Viale: "Con 70% vaccini in autunno si evita terza ondata" | VIDEO

"Se arrivassimo a ottobre-novembre con un livello di vaccinati attorno al 70%, potremmo veramente pensare di non avere una terza ondata". E' la previsione di Pierluigi Viale, infettivologo del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, oggi a margine di una conferenza stampa dell'Ordine dei medici del capoluogo emiliano.

"Non ho la palla di vetro - premette Viale - certamente il virus si giova della promiscuità e del contatto stretto, che è più facile generare nei periodi freddi rispetto ai periodi caldi". Per questo, sottolinea l'infettivologo, "l'obiettivo anche dell'Europa è riuscire a vaccinare almeno il 65% della popolazione entro il prossimo inverno, per scongiurare questo rischio. Certo che se arrivassimo a ottobre-novembre con un livello di vaccinati attorno al 70%, potremmo veramente pensare di non avere una terza ondata", afferma Viale.

L'infettivologo insiste dunque sull'importanza del siero anti-Covid, anche rispetto alle varianti del virus che stanno emergendo in queste settimane. "Le varianti sono la pietra tombale sull'ipotesi che ha guidato alcuni sistemi sanitari europei, come l'Inghilterra o i Paesi scandinavi, verso un'immunità di gruppo naturale - sostiene Viale - che non si può creare esponendo la popolazione al virus, proprio perché il coronavirus muta con grandissima rapidità. Quindi l'unica strada per controbilanciare il problema delle varianti è generare coorti di popolazioni vaccinate", afferma l'infettivologo.