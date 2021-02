Vaccini agli insegnanti slittano: "Ma solo di qualche giorno"

Slitteranno di pochi giorni le vaccinazioni, già prenotate ieri dagli operatori scolastici, docenti e non docenti, per le giornate del 13, 14 e 15 febbraio. Ad avere prenotato la profilassi erano stati nei giorni scorsi circa 500 residenti, tra personale docente e non, ma un problema procedurale ha interrotto il processo.



L’Azienda Usl di Bologna ora fa chiarezza con una nota, dove spiega come si sia "ritenuto, infatti, di sospendere temporaneamente la profilassi in attesa dell’esito del confronto avviato tra la Conferenza delle Regioni, il Ministero della Salute, Agenas, Istituto Superiore di Sanità e Aifa, per valutare possibili modifiche alla circolare ministeriale sul vaccino Astra-Zeneca".



Le persone prenotate saranno informate via sms della nuova data prevista per la vaccinazione e saranno tutte vaccinate. Rimarrà valido l’orario scelto e la sede di esecuzione presso il centro vaccinale allestito al Volvo Congress Center della Fiera di Bologna, in piazza della Costituzione 3, che sarà confermato tramite sms.