Vaccini fino a mezzanotte al via. La scommessa dell'Ausl di Bologna: "Tutti vaccinati entro ferragosto" | VIDEO

La campagna vaccinale a Bologna procede a gonfie vele. Dalla prossima settimana ogni giorno nel centro vaccinale allestito in fiera si vaccinerà fino a mezzanotte. L'obiettivo è arrivare a 6mila vaccinazioni al giorno per vincere una sfida: vaccinare tuttia la popolazione dell'area metropolitana di Bologna entro Ferragosto.

A dirlo, il direttore dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, in serata in Fiera con l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, e l'assessore comunale al welfare, Giuliano Barigazzi, per l'avvio della vaccinazione notturna. Ogni sera, dalla prossima settimana, saranno fatte 350 iniezioni in più. Per questa settimana di lancio invece, dopo la prima serata, la fascia serale sarà ripetuta mercoledì 31 marzo e venerdì 2 aprile.

"Stiamo lavorando sette giorni su sette, lavoreremo anche Pasqua e Pasquetta comprese – dice Bordon – per aumentare il più possibile il numero di dosi ogni giorno. Ora è possibile farlo perché i vaccini stanno arrivando. Il nostro obiettivo – continua – è arrivare alle 6mila dosi al giorno, ponendoci un obiettivo molto sfidante: completare la campagna dei residenti di tutta l'area metropolitana di Bologna prima di Ferragosto. Un obiettivo importante, raggiungibile se avremo le dosi promesse".

"Sono venuto a ringraziare gli operatori sanitari che fino a mezzanotte vaccineranno tutte le persone designate per questa giornata – afferma Donini – se saranno confermate le forniture, in questin giorni arriveranno circa 100mila dosi di AstraZeneca che consegneremo ai medici di base, dopo Pasqua siamo pronti a fa un ulteriore passo in avanti e gradualmente vaccinare persone più giovani, anno dopo anno".