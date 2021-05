Categorie a rischio, al via le prime vaccinazioni per le persone obese | VIDEO

"Le persone in sovrappeso o obese hanno lo stesso rischio di contagio della popolazione generale, ma hanno un rischio molto più elevato di sviluppare tutto il resto delle malattie che portano fino alla morte". È questo il motivo per cui questa categoria rientra tra quelle a rischio, come ha spiegato Luciana Prete, direttrice dell’Unità operativa igiene, alimenti e nutrizione dell’Azienda Usl di Bologna.

Su 4.658 slot disponibili, sono state già prenotate 3.418 somministrazioni e l'obiettivo è quello di convincere più persone possibile.