Appennino, due giorni di vaccini liberi: 600 dosi disponibili

Per facilitare l’accesso e far accelerare ulteriormente la campagna vaccinale, il Distretto dell’Appennino, in linea con la strategia intrapresa dell’Azienda USL di Bologna, programma due giornate ad accesso diretto presso l’hub di Silla, in via Giovanni XXIII Sala Civica Gandolfi. Giovedì 2 settembre (dalle 8.30 alle 14.00) fino a 200 dosi Pfizer, e venerdì 3 settembre (dalle 8.30 alle 18.30) fino a 400 dosi disponibili per tutti gli over 12 che non si siano ancora vaccinati o per chi desideri completare il ciclo anticipando l’appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 gg dalla somministrazione della prima.

I vaccinati

Sono 651.221 le prime vaccinazioni e 545.102 le seconde, effettuate dal Vaccine Day, per un totale di 1.196.323 vaccini. Tra i 120 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 86 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 12 sono stati individuati attraverso le attività di contact-tracing, 9 attraverso test per categoria, 1 attraverso test pre-ricovero, mentre per 12 casi sono in corso le indagini epidemiologiche. Tra i 120 nuovi contagi, 74 sono sporadici e 46 sono inseriti in focolai. 21 casi sono importati dall’estero, ed altri 11 da altre regioni.

Vaccinazioni Open in Piazza Nettuno e a Parco Nord

Ieri, 30 agosto, in Piazza Nettuno, grazie alla postazione del camper del Dipartimento di Sanità pubblica sono state effettuate complessivamente 168 dosi di vaccino, mentre sono 70 le somministrazioni effettuate al Parco Nord. Sono 118, infine, i 12-19enni che hanno avuto accesso alla vaccinazione antiCovid in libero accesso in tutti gli hub dell’Azienda USL Bologna.