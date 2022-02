Vaccini, open day in fiera per bambini e ragazzi: "Importante vaccinare" | VIDEO

Al via in Fiera gli open day dedicati ai 5-19enni. Tra mattina e pomeriggio in Fiera 400 le dosi complessivamente disponibili (tra prime, seconde e terze, dedicate ai 12-19enni) senza necessità di alcuna prenotazione.

Open day anche in Appennino, sabato 5 febbraio a Castiglione dei Pepoli e a Gaggio Montano. Dalle 8.30 alle 13.30, 30 le dosi disponibili ad accesso diretto in ogni seduta vaccinale.

Dalla città all’Appennino si moltiplicano le occasioni per far correre l’immunizzazione dei più giovani, dando a genitori e famiglie l’opportunità di confrontarsi con gli specialisti della Pediatria di Comunità con cui condividere eventuali dubbi o timori. (Immagini Ufficio Stampa Ausl)