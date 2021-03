Vaccini, altro passo in avanti: si aprono le prenotazioni per gli over 75

Da lunedì prossimo partono le prenotazioni in Emilia-Romagna per la vaccinazione degli over 75 anni: circa 210mila persone in tutta la regione. "Speriamo che ci sia una prenotazione significativa come è successo per gli over 80, che in un giorno solo si sono prenotati per due terzi", auspica l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, che confida non si ripetano le difficoltà riscontrate nei primi clic-day.

Nei prossimi giorni, annuncia ancora l'assessore, "prenderemo a carico tutti coloro che sono più esposti in caso di infezione da Covid, li contatteremo noi".

Si tratta di 188mila persone con patologie gravi più altro mezzo milione di cittadini affetti da malattie meno gravi ma comunque a rischio se dovessero infettarsi. Donini ne ha parlato tenendo una informativa in Assemblea legislativa sulla pandemia.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, è ormai vicina (495.619 dosi) la soglia del mezzo milione di somministrazioni, per circa 157mila persone che hanno fatto il ciclo completo di immunizzazione. Soprattutto ci sono 161.962 vaccinati tra over 80 e degenti delle Cra, il 44% del target complessivo.

Un "dato molto significativo, assieme al Lazio siamo quelli con più vaccinati tra i più fragili", sottolinea Donini. In arrivo a marzo ci sono altre 620.000 dosi di vaccini. "I medici di medicina generale finiranno questa settimana le 50mila dosi consegnate per il personale scolastico, ma abbiamo intenzione di coinvolgerli ancora", dice ancora l'assessore.

"Abbiamo sentito tutti le parole di Speranza su una grande potenzialità di vaccini nel secondo trimestre dell'anno. Ce lo auguriamo tutti. Siamo pronti per attrezzare punti di vaccinazione sempre più periferici, implementare il rapporto coi medici di base e scorrere velocemente le diverse categorie, a partire dalle più fragili".

Esulta la Lega per il via libera alla prenotazioni del vaccino per le persone più fragili. "Un risultato importante- chiosa il consigliere regionale del Carroccio Daniele Marchetti- a meno di 24 ore dalla nostra interrogazione, l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ha annunciato la necessità che nel piano vaccinale vengano inserite le persone fragili affette da patologie altamente debilitanti". (Bil/ Dire)