Vaccini Pfizer, in arrivo 55 mila dosi: 10.530 sono per Bologna

"Sono un arrivo in regione 54.990 nuove dosi Pzifer-BioNtech, consegnate direttamente nei punti di raccolta indicati dalle aziende sanitarie".

Lo rende noto Auls Bologna a seguito del rallentamento della capagna vaccinale a causa dei ritardi nell econsegne. Fra aziende ospedaliere e ospedaliere-universitarie, ne arriveranno 3.510 a Piacenza, 5.850 a Parma, 5.850 a Reggio Emilia, 10.530 a Modena, 10.530 a Bologna, 4.680 a Ferrara, 4.680 a Ravenna, 4.680 a Forlì-Cesena (al Centro servizi di Pievesestina), 3.510 a Rimini.



Sono oltre 127mila le somministrazioni eseguite in Emilia-Romagna, conferma Ausl: "Di fronte alle recenti riduzioni decise unilateralmente da Pzifer e in attesa che la fornitura di dosi torni a pieno regime, restano sospese le nuove prenotazioni, proprio per assicurare i richiami a tutti e completare così la profilassi con la seconda inoculazione.

Infine, non risulta alcuna segnalazione rispetto alla presunta carenza di siringhe di precisazione da utilizzare nei centri vaccinali".

Venrdì 22 gennaio, le categorie interessate sono state vaccinate con le prime dosi di vaccino Moderna. L'azienda ha fatto sapere oggi che il suo preparato sarebbe effeicace anche contro le varianti inglese e sud-africana.