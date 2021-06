Hub vaccinale Pianoro: dopo l'aggressione all'infermiere, cartellonistica imbrattata

Nei confronti dell'aggressore, non ancora identificato, l'Azienda ha sporto denuncia, come "è stata denunciata l'imbrattatura della cartellonistica dello stesso hub vaccinale, scoperta questa mattina"

"Massima solidarietà nei confronti del coordinatore dell'hub vaccinale di Pianoro". Così la direzione dell'Azienda Usl di Bologna e del Distretto sanitario di San Lazzaro, in seguito all'aggressione, venerdì scorso, all'infermiere in chiusura delle vaccinazioni.

La vittima è stata aggredita dall'accompagnatore di una utente, in coda per effettuare la vaccinazione anti-covid, come ha riportato il sindacato Uil-Fpl. A fine giornata una donna era stata chiamata per coprire l'esubero di una dose di Pfizer, ma al momento del'ingresso nell'hub vaccinale la stessa sarebbe stata rincorsa e avvicinata da un soggetto, entrato superando forzatamente il check-in, che l'ha strattonata e le ha intimato di non vaccinarsi. Gli animi si sarebbero surriscaldati e un coordinatore infermieristico, nel tentativo di separare i due, è stato colpito a sua volta.

Nei confronti dell'aggressore, non ancora identificato, l'Azienda ha sporto denuncia, come "è stata denunciata l'imbrattatura della cartellonistica dello stesso hub vaccinale, scoperta questa mattina. I cartelli danneggiati, 4 in totale, sono già in corso di sostituzione" fa sapere Ausl "si tratta di episodi di grave e palese inciviltà che l'Azienda stigmatizza, particolarmente irresponsabili in questo momento cruciale di lotta alla pandemia nel quale è prioritario, a Bologna come in tutto il Paese, accelerare la campagna vaccinale per giungere al più presto a livelli di copertura che garantiscano l'immunità della comunità".

Foto archivio