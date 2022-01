Vaccinazione bimbi in piazza Maggiore: "E' una puntura magrissima, meglio del tampone"|VIDEO

C'è chi ha più paura del tampone perchè bisogna farlo troppo spesso, chi ha già contratto il covid, chi ha parlato con i compagni di classe quindi non ha paura, qualche pianto all'uscita. Da oggi, 12 gennaio, la fascia dai 5 ai 20 anni, può vaccinarsi senza prenotazione, a "libero accesso ", come si dice tecnicamente, all'iinterno della clinica vaccinale installata in Piazza Maggiore.

In tanti hanno raccolto l'invito di Ausl, a giudicare dal serpentone di bimbi, bimbe e genitori, in fila, nonostante il freddo pungente.

"In casa ne abbiamo parlato, qualche compagno di scuola lo ha già fatto, quindi mio figlio è tranquillo" ci dice un genitore. Dubbi o paure? "Come per tutti i vaccini, ma al momento è necessario, anche perchè negli asili e nelle scuole i contagi sono tanti".

C'è un bimbo di 6 anni che ha un po' paura ma gli hanno detto che la siringa "è magrissima". C'è anche chi ha avuto il covid: "Lo voglio fare - dice una bimba di otto anni - meglio del tampone che si fa una volta alla settimana".

Il fila anche alcuni 18enni per la somministrazione della terza dose: "Rischiamo di tornare in dad, quindi meglio il vaccino che stare a casa davanti a un computer".

In Emilia-Romagna nella fascia 5-19 sono 323.366 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, il 53,3% del totale: una media tra l’85% degli over 12, per cui le prenotazioni si sono aperte a giugno, e il 15% di chi ha meno di 12 anni, categoria che ha visto le somministrazioni iniziare meno di un mese fa, il 16 dicembre. Peraltro, proprio in Emilia-Romagna la percentuale dei loro “fratelli maggiori” (i ragazzi tra i 20 e i 29 anni) raggiunge le percentuali record di vaccinati del 96,6% (prima dose) e del 93,1% (seconda dose): un dato estremamente rilevante che può fare ben sperare anche per I giovanissimi.