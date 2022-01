Tornano i vaccini in Piazza Maggiore: obiettivo i ragazzi dai 5 ai 20 anni

Tornano i vaccini in Piazza Maggiore. Ausl di Bologna, con la clinica mobile messa a disposizione dal gruppo Coesia, ritorna davanti Palazzo D'Accursio per promuovere la vaccinazione anti covid tra i giovani e i giovanissimi. La clinica stazionerà davanti a Palazzo d’Accursio per tutto il mese di gennaio per offrire la prima dose di vaccinazione anti-covid ai bambini dai 5 anni in su e a tutti gli studenti non ancora vaccinati fino ai 20 anni compresi.

Da mercoledì 12 gennaio infatti, il pomeriggio dalle 15 alle 19, lo staff dei sanitari sarà a disposizione per chi vorrà far fare la prima dose ai più piccoli. Il tutto -spiega una nota dell'Ausl- senza necessità di prenotazione.

Disponibili 200 dosi al giorno, ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione per residenti e domiciliati nel territorio dell’Azienda USL di Bologna.

Dopo l’esperienza positiva durante l’estate in Piazza Nettuno, dove sono state vaccinate oltre 6.000 persone, la nuova iniziativa vuole continuare ad offrire una possibilità in più di vaccinarsi, semplice e diretta, per tutte le persone che hanno difficoltà ad accedere tramite i canali esistenti.

Per garantire condizioni confortevoli a chi si vorrà vaccinare in Piazza Maggiore, oltre alla clinica mobile che conta una superficie di 45 mq riscaldati, il Comune allestirà due tensostrutture di 16 mq l’una, dotate di riscaldamento, per l’osservazione post-vaccinale.

Si ricorda che per la vaccinazione dei minori è necessario che sia presente un genitore che abbia il consenso dell’altro genitore o un maggiorenne delegato dai genitori con la modulistica occorrente, disponibile online sul sito web ausl.bologna.it o all’indirizzo tinyurl.com/ModuliVaxAuslBo