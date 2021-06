Vaccini under 40, prenotazioni al via oggi: ecco le fasce giorno per giorno

In base al piano, entro il 18 giugno appuntamento a tutti i cittadini tra 12 e 39 anni. Nelle prime ore del primo giorno prenotati in 35mila tra i 12 e i 19 anni

Al via da oggi, 7 giugno, le prime prenotazioni in Emilia-Romagna per la mega fascia 12-39 anni, ovvero i nati dal 2009 al 1982, che entro venerdì 18 giugno potranno tutti prenotare la propria vaccinazione ricevendo data, ora e luogo per la somministrazione. Per quanto riguarda le prime prenotazioni nel primo giorno, che riguardano i giovani dai 12 ai 19 anni, alle 13 si sono registrati in 35mila.

Da oggi le prenotazioni si aprono per fasce d'età, a scaglioni, ogni due giorni: 7 e 8 giugno sarà la volta di chi ha tra i 12 e i 19 anni (i nati dal 2009 al 2002); 9 e 10 giugno tocca ai 35-39enni (le classi dal 1982 al 1986); 11, 12 e 13 giugno spazio alla fascia 30-34 (i nati dal 1987 al 1991); 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni (anno di nascita tra il 1992 e il 1996) e infine dal 16 al 18 giugno si chiuderà con i 20-24enni (nati dal 1997 al 2001).

Da giovedì 3 giugno i 40enni (le persone nate tra 1972 e 1981) già candidati sul portale regionale hanno invece ricevuto un sms al numero di telefono indicato al momento della candidatura con una proposta di appuntamento.

Chi non si è ancora candidato dal 4 giugno potrà prenotarsi autonomamente presso: tutti gli sportelli Cup; le farmacie con punto Cup; telefonando ai numeri previsti nella Ausl di appartenenza per la prenotazione: Ausl Bologna: 800 884 888, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30; sabato dalle 7.30 alle 12.30 o Ausl Imola: 800 040 606, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17:30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30; Cupweb (www.cupweb.it), Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute.

Prenotando attraverso i canali web (FSE, Cupweb, App) si otterrà subito il primo appuntamento. Il secondo arriverà automaticamente nei giorni successivi alla prenotazione all'indirizzo (telefonico o elettronico) indicato.