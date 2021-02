Primi vaccini agli over 85: "Un giorno di grande speranza"

Al via oggi in tutta l’Emilia-Romagna le vaccinazioni ai cittadini dagli 85 anni in su. Mentre proseguono a ritmo sostenuto, dopo il boom di richieste registrato ieri, le prenotazioni: in mattinata si è quasi raggiunta quota 74mila (73.829).

Ciò significa che oltre il 40% delle 178mila persone appartenenti a questa fascia di popolazione ha già prenotato, in un solo giorno e mezzo, il vaccino contro il Covid-19. "Un giorno di grande speranza, che porta una nota positiva nel contesto, purtroppo ancora critico, dell’andamento dei contagi", commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.

"Dopo le vaccinazioni a coloro che sono stati più esposti al rischio durante la pandemia, cioè il personale sanitario e delle Cra, insieme ai degenti delle strutture per anziani, iniziamo a mettere in sicurezza un’altra fascia vulnerabile della nostra popolazione: le persone più avanti con gli anni. Grazie all’organizzazione messa a punto con le Aziende sanitarie, sia sul fronte delle prenotazioni che su quello delle vaccinazioni, tutto sta procedendo, e fra quindici giorni partiremo anche con il vaccino per le persone tra gli 80 e gli 84 anni". "Voglio davvero ringraziare- aggiunge Donini- tutti coloro che hanno deciso e decideranno di vaccinarsi, e i numeri confermano che sono già tanti: la risposta è stata veloce e diffusa su tutto il territorio, e le prenotazioni naturalmente proseguono. Tutti potranno vaccinarsi, e ci auguriamo che tutti lo facciano".

Rispetto ai territori, sul numero complessivo di 73.829 prenotazioni, 21.800 sono state effettuate a Bologna, 2.652 a Imola, 3.820 a Piacenza, 6463 a Parma, 6.731 a Reggio Emilia, 11.518 a Modena, 6.399 a Ferrara; per la Romagna: 3.001 a Cesena, Forlì 2.383, Ravenna 5.415, Rimini 3.647.

Le prime vaccinazioni a Bologna

"I vaccini sono ancora pochi - afferma l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini - quelli Pfizer per gli over 85 sono sufficienti per chi si è prenotato. Ricordo che teniamo sempre una riserva del 25% di dosi, perché abbiamo già avuto la doccia fredda delle consegne non adeguate. Speriamo che la quantità complessiva dei vaccini aumenti significativamente".

Donini era presente oggi all'avvio della vaccinazione per gli anziani con più di 85 anni alla Casa della Salute Navile. "E' molto emozionante essere qui a vedere le prime vaccinazioni", commenta Donini, che ci tiene a rimarcare la risposta "veloce e diffusa su tutto il territorio" da parte delle persone.

"Tutti potranno vaccinarsi- assicura- e ci auguriamo che tutti lo facciano". E' anche "un modo per non abbassare la guardia rispetto a una recrudescenza che anche nel nostro territorio si farà sentire", sottolinea l'assessore. A Bologna oggi sono 750 i vaccini previsti in tutta l'area metropolitana per gli anziani over 85, mentre da domani si passa a 1.100 somministrazioni al giorno.

Come si può prenotare

È possibile prenotare con i consueti canali, dunque recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb; oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.

Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione sono comunque consultabili a questo link. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale. All’atto della prenotazione, al cittadino vengono comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie.