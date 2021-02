Prenotazioni vaccini over 85, numeri telefonici in tilt, Ausl: "Riprovare domani"

"Alle 11 già 15mila prenotazioni in Regione, nella prima ora 20mila telefonate", scrive Ausl Bologna in un tweet

"Alle 11 già 15.000 prenotazioni in Regione, nella prima ora 20.000 telefonate". Così Ausl Bologna con un twitt postato alle 11.30 circa, dopo le diverse segnalazioni arrivate anche a Bologna Today del numero telefonico "in tilt" per fissare giorno e ora della vaccinazione per gli over 85 non assistiti da casa.

Si è verificato dunque un "Sovraccarico, ma il sistema tiene - sottolinea l'Azienda - consigliato, a chi sta tentando di prenotare e non riesce, di aspettare qualche ora, oppure rimandare a domani la prenotazione".

