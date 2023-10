Proteste e ritardi all'hub vaccinale Casalecchio, funzionario di polizia a processo

Andrà a processo con giudizio immediato il prossimo 13 febbraio il vicequestore aggiunto Giuseppe Accroglianò, accusato dalla Procura di Bologna di interruzione di pubblico servizio. Nel gennaio del 2022, durante il periodo delle vaccinazioni anti-Covid, Accroglianò si era infatti presentato all'hub vaccinale di Casalecchio di Reno assieme a un avvocato, facendo una serie di domande sul contenuto del vaccino e sulla sua validità.

E poiché le risposte ricevute non lo avevano soddisfatto, il funzionario delle Volanti aveva chiamato i Carabinieri, riprendendo a fare domande, dopo essersi qualificato, all'arrivo dei militari. Per questo suo comportamento il poliziotto era stato indagato per interruzione di pubblico servizio, con la Procura che aveva chiesto un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria. Il legale di Accroglianò, Alessandro Ariemme, si è però opposto, e quindi nei confronti del poliziotto è stato fissato il giudizio immediato, con udienza calendarizzata per il 13 febbraio 2024.