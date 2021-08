Covid, lunga fila in piazza per i vaccini: "Con meno adesioni avremmo avuto 800 ricoveri" | VIDEO

Alle 18 in punto, come previsto, sono partite le vaccinazioni libere, senza prenotazione, in piazza Nettuno. Già un'ora prima decine di persone erano in fila per assicurarsi un vaccino nel minor tempo possibile. Giovani, indecisi, stranieri. In fila anche chi vuole anticipare la seconda dose. Fino al 10 settembre, infatti, il camper dell'Ausl sarà attivo per prime e seconde dosi, ma anche come punto informativo e punto cup per le prenotazioni.

Tutte le persone dai 12 anni in su possono andare in piazza Nettuno nei giorni feriali dalle 18 alle 22 e nei weekend dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

L'obiettivo è fare circa 200 vaccinazioni al giorno, come spiega Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl di Bologna: "Oggi la maggior parte dei contagi avviene tra la popolazione non vaccinata: se non avessimo avuto oltre due terzi della popolazione vaccinata avremmo avuto tra 700 e 800 contagi e invece ne abbiamo meno di cento".