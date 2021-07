A Bologna ci potrebbero essere ancora 30mila over60 da vaccinare

La popolazione ancora a vario titolo senza una dose di vaccino è stimata in quasi il dieci per cento della popolazione relativa. Nella fascia 60-69 i non vaccinati raddoppiano. Ma nel complesso, il 79 per cento degli over60 è immunizzato

Circa poco più di 31mila persone, poco meno del 10 per cento della platea di riferimento. E' la stima -fatta da chi sta scrivendo- sul numero di over60 che ancora non avrebbero fatto nemmeno una dose di vaccino nel territorio ricompreso tra le Ausl di Bologna e Imola, cioè nel territorio metropolitano.

La stima dei numeri che seguono è stata ricavata indirettamente guardando alle percentuali regionali di somministrazione vaccini (aggiornate a oggi martedì 20 luglio, ndr) sulla fascia di popolazione relativa (dai 60 anni in su), quest'ultima disaggregata a livello provinciale sulla base delle tavole Istat del 2020. Ipotizzando una copertura vaccinale nelle somministrazioni simile per tutte le province, il calcolo risulta relativamente semplice, anche se solo stimato.

Nessuna prima dose per migliaia di over60

Basandosi su queste condizioni, ecco la stima: all'appello, con tutte e due le dosi di vaccino, in tutta la provincia, mancherebbero rispettivamente oltre 19mila persone tra i 60 e i 69 anni, circa 10mila tra i 70 e i 79, e poco più di 1600 ultraottuagenari, con percentuali rispettivamente per le proprie classi di età del 15,91, del 9,81 e del 1,89 per cento.

Percentuali che salgono rispettivamente a l 19, a circa il 10 e a poco più del 4 per cento per quanto riguarda la stima di chi ha fatto già una dose e sta aspettando la seconda.

Va detto che dentro questo calcolo -approssimato- sono ricompresi anche tutti quelli che a vario titolo non possono effettuare il vaccino per i più svariati motivi, come ad esempio una immunodepressione o altre patologie che comportano l'impossibilità di sottoporsi al vaccino.

Alte le percentuali di immunizzati: over80 al 94 per cento

Va anche detto che le percentuali invece di persone over60 che hanno completato il ciclo vaccinale sono stimate molto alte: prendendo sempre a proporzione i numeri della regione e proiettandoli nel contesto provinciale, i tassi di persone con la profilassi completata si stimano in oltre il 94 per cento per gli over80 e più, nel 78 per cento per i 70-79enni, e per circa il 66 per cento per i 60-69enni.

Tutte percentuali che, se si esclude la fascia 50-59, a livello regionale, hanno i tassi di riuscita della campagna vaccinale più alti di tutte le altre classi di età.

(Fonte: portale vaccini Regione Emilia-Romagna)

In quanto tempo la provincia immunizzata? La stima

Difficile fare una stima sul periodo di tempo necessario a coprire queste 31mila persone. Di base si può però già dire che, oltre i 31mila senza vaccino, si stimano anche 37mila over 60 che hanno fatto almeno la prima dose, e quindi -si presume- completeranno il ciclo vaccinale nelle prossime settimane.

A livello aggregato, non è noto il tasso medio quotidiano di vaccinazioni per fascia di età, ma si può guardare a una stima indiretta, leggendo i numeri delle somministrazioni totali delle Ausl di Bologna e Imola dal 1 luglio a ieri, e stimarne appunto una media giornaliera.

Se si osservano i report quotidiani, si può vedere come nell'Ausl di Bologna, mediamente, dal 1 luglio a ieri, siano stati praticate circa 7500 vaccinazioni al giorno. Nell'Ausl di Imola siamo a poco più di 1500. Quindi in totale, ogni giorno si può ipotizzare che nell'area metropolitana vengano somministrate circa 9600 dosi di vaccino, in percentuali oscillanti tra prime e seconde dosi.

Ora, stimando che anche in provincia di Bologna sia stata superata la metà delle persone immunizzate come in Regione, (50,11 per cento a stamane, ndr), rimarrebbero da coprire quasi 459mila persone, di cui un terzo già con prima dose effettuata. Con un rateo giornaliero medio di 9600 vaccini (tra prime e seconde dosi), la copertura totale della popolazione non avverrebbe prima di 64 giorni, circa ancora due mesi.