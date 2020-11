Vaccino anti-Covid, la sperimentazione al Sant'Orsola: "Al via il reclutamento dei volontari fra gli operatori sanitari"

Lo aveva annunciato il governatore Stefano Bonaccini e il Policlinico Sant'Orsola conferma la notizia: dopo un reclutamento interno all'ospedale, saranno reclutate 300 volontari (operatori sanitari e quindi soggetti a rischio mai entrati a contatto con il virus) per il vaccino anti-Covid di Oxford-AstraZeneca. Una sperimentazione cosiddetta "a doppio cieco".

Che significa? Che sarà somministrato il vaccino ad alcuni (200 di loro) e un placebo ad altri (100 persone), ma entrambe le categorie non sapranno quale dei due gli sia stato dato. L'ospedale di Bologna rappresenta il "braccio" di questa sperimentazione e fra il Sant'Orsola e l'Università di Oxford/Irbm di Pomezia c'è un accordo di riservatezza: i tempi sono stretti e i test verranno effettuati entro la fine del 2020.

Il professor Pierluigi Viale, primario dell'Unità operativa di malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola, ha spiegato ai microfoni dell'Ansa che la sperimentazione del vaccino anti-Coronavirus di Oxford-AstraZeneca partirà a dicembre in attesa del nullaosta definitivo del Comitato etico dell'ospedale Spallanzani di Roma: "Saranno operatori senza una storia Covid accertata e che quindi non hanno mai contratto il virus. Le somministrazioni avverranno in ambulatori specifici con il coinvolgimento della medicina del lavoro".

Il team che si occuperà della sperimentazione, delle inoculazioni e dei prelievi del sangue per le analisi di follow-up che durano due anni, sarà composto da un minimo di 10 a un massimo di 12 persone e, sempre come riferisce Viale, i centri di Bologna e di Modena sono fra i 7 in Italia selezionati per la sperimentazione di fase 3 del vaccino Oxford-AstraZeneca. Gli altri al momeneto non sono ancora stati resi noti. E per il Sant'Orsola, naturalmente "Contribuire ai test è motivo di orgoglio".