Vaccino antinfluenzale: in San Donato coda davanti all'ambulatorio

Di diverso c'è solo il via vai di auto. Per il resto, la scena ricorda da vicinissimo le code chilometriche viste in pieno lockdown davanti a supermercati e farmacie: solo che stavolta ci si mette in fila per accaparrarsi una dose di vaccino antinfluenzale.

Succede a Bologna, in zona San Donato, fuori da un ambulatorio medico: "Siamo qui per il vaccino e siamo in coda da un quarto d'ora", dicono a metà mattina le due ragazze in fondo al serpentone che si è formato sul marciapiede. Davanti a loro una quarantina di persone, molte delle quali anziane o di mezza età.

Come mai tanta affluenza oggi? "Perché è l'unico giorno in cui la dottoressa dà il vaccino, fino a mezzogiorno. Quando ho chiamato la segreteria per chiedere informazioni mi hanno detto così", spiega una donna in attesa.

Lungo la fila, le persone cercano di mantenere il distanziamento e tutte indossano la mascherina. Ma il rischio potenziale di assembramento c'è: per scampare l'influenza, in questo caso. (Pam/ Dire)