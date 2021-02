Vaccino agli over 80, ora tocca agli anziani fragili curati a domicilio e parenti caregiver

Da questa settimana inizia la fase della campagna vaccinale destinata agli anziani over 80. Lo comunica la Regione che indica anche le priorità della profilassi. Dopo i vaccini nelle Cra, i prossimi destinatari dei sieri di Pfizer e Moderna saranno somministrati a una platea di 60mila ultraottantenni, assistiti a domicilio, e ai caregiver e coniugi.

A livello regionale sono stimate disponibili 230mila dosi di vaccino per tutto il mese. Sono 13684 invece le persone destinatarie della misura per Bologna e provincia.

Vaccino per over 80 assistiti a domicilio

Saranno i servizi di cure primarie delle Aziende sanitarie, che hanno già in carico gli anziani per la loro assistenza domiciliare, a contattare direttamente i cittadini per fissare l’appuntamento per la loro vaccinazione. Per quanto riguarda i criteri di precedenza, si baseranno sulle condizioni cliniche della persona, di cui le Asl sono già a conoscenza in quanto assistiti a domicilio: priorità ovviamente per chi presenta un quadro sanitario più fragile.

“Stiamo mettendo al sicuro nei tempi più rapidi possibili la generazione più colpita dalla letalità della pandemia - dichiara l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Diamo la precedenza alle persone più a rischio e facciamo tutti gli sforzi possibili per ampliare la popolazione target”.

In totale questa campagna di vaccinazione per gli anziani assistiti a domicilio coinvolgerà 62.656 anziani: oltre a Bologna, si tratta di 15.207 persone per i territori dell’Ausl della Romagna, 9.060 a Modena, 8.616 a Reggio Emilia, 6.863 a Ferrara, 5.506 a Parma, 3.720 a Piacenza. A questi numeri si devono poi aggiungere i coniugi in qualità di caregiver, che saranno quantificati al momento delle convocazioni telefoniche da parte delle Aziende sanitarie.

Per gli anziani ospiti delle Cra la campagna vaccinale è iniziata alla fine del 2020, proprio con il Vaccine day del 27 dicembre: ad oggi sono più di 20.000 le somministrazioni effettuate nelle strutture socio-sanitarie agli over 80.

Vaccino per over 80 non assistiti: arriva una lettera

E proprio agli emiliano-romagnoli con più di 80 anni che non sono né ospiti di Cra né seguiti a domicilio dalle Ausl, come già annunciato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, invierà una lettera in cui, oltre alle ragioni per cui è bene vaccinarsi, fornirà tutte le indicazioni e le tempistiche per la prenotazione: i dettagli di questa parte della campagna vaccinale saranno illustrati già nei prossimi giorni.