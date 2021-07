Vaccini, da fine agosto il Camper dell'Ausl in piazza Nettuno

Interventi di prossimità nelle piazze e nei mercati, con il camper dell'Ausl in piazza Nettuno dal 26 agosto. Sono le misure messe in campo dall'Ausl di Bologna per vaccinare il più possibile e avvicinare gli indecisi durante i prossimi, decisivi, mesi. L'obiettivo è raggiungere una copertura dell' 80% della popolazione con almeno una dose di vaccino entro l’inizio di settembre.

Da agosto saranno infatti disponibili altre 20mila dosi, già a partire dall’inizio della prossima settimana, distribuite nei centri vaccinali dei distretti per continuare a vaccinare i cittadini della Città Metropolitana di Bologna.

Per aumentare la copertura e avvicinare gli esitanti, durante i mesi di agosto e settembre saranno organizzate, inoltre, azioni di sensibilizzazione di prossimità e sedute vaccinali straordinarie, con formule ad alta accessibilità come i drive through e i camper attrezzati nelle piazze e nei mercati, nei distretti e nel cuore cittadino. Dal 26 agosto, infatti, il camper vaccinale sarà presente in piazza Nettuno.

Oltre 2 bolognesi su 3 vaccinati, il 53% con ciclo completo

Superato il milione di dosi somministrate, sono 540mila i cittadini residenti con più di 12 anni a essere stati vaccinati con almeno una dose, pari al 67,6% della popolazione residente. Di questi, 118mila hanno ricevuto la prima dose, pari al 14,8% del totale, e 423mila hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 52,9% della popolazione vaccinabile.

Già raggiunto l’obiettivo dell'80% di persone immunizzate tra gli over60. Nel dettaglio l’81,5% ha completato il ciclo vaccinale, e un ulteriore 6% ha ricevuto una sola dose, portando a 87,8% la popolazione over60 che ha avuto almeno una dose.

Nella fascia di età 12-39 la copertura con almeno una dose si attesta al 43,5% di cui il 20% ha completato il proprio ciclo vaccinale, mentre tra i 40 e i 59 il 69,5% ha una copertura di almeno una dose e il 55% risulta pienamente immunizzato.

Rialzo dei casi, ancora in calo i ricoveri

Durante la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di oggi, 29 luglio, è stata presentata l’analisi dei dati relativi all’andamento dei contagi.

Nell’ultima settimana, nonostante un incremento di 534 nuovi casi, si mantiene il trend in calo delle persone ricoverate. Ad oggi sono cinque le persone ricoverate in area critica, 26 in degenza ordinaria Covid.

Con l’aumento del Rt, attualmente a quota 1,24, anche il tasso di incidenza a livello aziendale è cresciuto da 35,6 casi ogni 100mila abitanti nella settimana 12-18 luglio a 61,7 nella settimana 19-25 luglio, con valori simili in tutti i distretti.

I tassi più bassi si registrano nelle classi di età sopra ai 60 anni dove la vaccinazione anti-covid registra coperture più elevate. Si evidenzia in particolare che i nuovi casi e i decessi interessano soprattutto persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale.