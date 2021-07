Il vaccino viaggia in camper: dai mercati alle spiagge, ok a prenotazioni last-minute

In Emilia-Romagna il vaccino sale sul camper e tocca i mercati e anche le spiagge della Romagna. "Utilizziamo tutti gli strumenti possibili per sensibilizzare i cittadini e spingerli a vaccinarsi, dai più giovani agli anziani che ancora mancano all'appello. L'obiettivo resta sempre la protezione di comunità", ha detto l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini.

Tutte le aziende sanitarie hanno già definito o stanno definendo iniziative per facilitare l'adesione alla campagna. In Romagna 'prenotazioni last minute': dalle 15 sono a disposizione appuntamenti già per il giorno successivo, fa sapere la Regione. Anche se più della metà della popolazione, oltre 2 milioni di cittadini, ha già ricevuto entrambe le dosi, si pensa a altre iniziative per incentivare la vaccinazione, soprattutto degli indecisi.

Se a Bologna , Reggio Emilia, Parma, Modena, Ferrara e Imola, anche in collaborazione con il mondo del volontariato, le aziende sanitarie sono impegnate in progetti per la sensibilizzazione al vaccino dei senza fissa dimora, le Aziende sanitarie stanno tentando di raggiungere le persone nei luoghi di aggregazione più frequentati, a seconda dell’età e del territorio.

“Dalla prima somministrazione, il 27 dicembre 2020, abbiamo avuto sempre un unico obiettivo - afferma Donini -: immunizzare tutta la popolazione vaccinabile. Buona parte degli emiliano-romagnoli ha risposto in maniera positiva e rapida alla campagna, e proprio questa settimana abbiamo superato i 2 milioni di persone con prima e seconda dose ricevuta, ma non possiamo assolutamente rallentare, anzi occorre dare un’accelerazione alla campagna soprattutto per le fasce più esposte, le persone anziane, e i giovani che a settembre devono poter tornare a scuola in sicurezza. Ecco perché - conclude Donini - dobbiamo preoccuparci delle persone indecise o che non hanno ancora prenotato, magari per difficoltà logistiche e organizzative: tutti gli strumenti sono utili per sensibilizzare i cittadini e agevolarli: ogni vaccinato in più conta”.

Le iniziative nei territori

Nel territorio di Piacenza sono già state quattro nelle ultime due settimane le postazioni itineranti dove sono stati somministrati vaccini, e si aggiungeranno altri 14 appuntamenti in meno di un mese, da questa domenica, 25 luglio a Bettola, al 22 agosto, tutti in occasione di mercati o fiere e in località diverse, con una particolare attenzione ai piccoli comuni. L’iniziativa si rivolge alla popolazione over 60, e la tipologia di vaccino è il monodose Johnson&Johnson (l’elenco dei luoghi dove farà tappa il camper è disponibile sul sito dell’Ausl piacentina https://www.ausl.pc.it/index_covid.asp).

Anche l’Azienda sanitaria di Reggio Emilia ha scelto modalità analoghe per l’attività del camper con équipe vaccinale a bordo, che è iniziata mercoledì 21 luglio dal mercato di Guastalla e proseguirà fino a fine agosto in diverse località della provincia, a partire da Gattatico e Reggiolo come primi appuntamenti: il target sono gli ultra 60enni e il vaccino è il Johnson&Johnson. (Informazioni dettagliate sul sito dell’Azienda sanitaria di Reggio https://www.ausl.re.it/ )

Anche l’Asl Romagna è pronta a lanciare una iniziativa analoga, che si concentrerà sulle spiagge della Riviera e si rivolgerà principalmente ai giovani, sia residenti che turisti emiliano-romagnoli: un camper attrezzato che darà la possibilità di vaccinarsi. Le modalità saranno definite con più precisione, e quindi comunicate, con l’obiettivo di cominciare l’attività già da lunedì prossimo, o comunque subito nei giorni successivi. Sempre l’Asl Romagna, che ha competenza sulle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ha inoltre lanciato le “prenotazioni last minute”: ogni giorno dopo le 15 sul sito dell’Azienda sono a disposizione somministrazioni direttamente per il giorno successivo, anche per anticipare il richiamo.

Sull’esempio di Piacenza, Reggio Emilia e Romagna anche le altre Aziende sanitarie stanno preparando postazioni mobili per facilitare e incentivare la vaccinazione: i dettagli sono ancora in definizione, ma in alcuni casi sono già stati individuati a seconda delle necessità del territorio target mirati come i giovani o gli insegnanti.