Covid e antinfluenzale, vaccini al via: "A fine anno potrebbe esserci il picco" | VIDEO

Il covid da un lato, l'influenza dall'altro, che quest'anno si prospetta più virulenta del passato. A dirlo è Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, in un incontro stampa all'hub di Casalecchio, dove da oggi è partita la campagna vaccinale antinfluenzale, con la possibilità, per i più fragili, di fare anche la quinta dose contro il Covid.

I contagi sono in aumento e in base alle previsioni del direttore, a fine anno potremmo aspettarci un picco di contagi. "Quindi è importantissimo prepararsi adesso, sia per il Covid che per l'influenza", dice Pandolfi.

Il siero è raccomandato in particolare agli anziani over 80, a chi vive in strutture residenziali e anche gli over 60 con patologie specifiche. Resta inoltre la raccomandazione a continuare a usare la mascherina. "Il vaccino si è dimostrato efficace – afferma Pandolfi – ma comunque i comportamenti adeguati sono importantissimi. Quindi la mascherina, quando si sta in mezzo alle persone, sarebbe opportuno tenerla. Ho paura che, avendo perso l'abitudine a usarla, ci sia un maggior rischio di contagio con questa influenza", dice Pandolfi.

La situazione Covid

"Con l'aumento dei casi – spiega Pandolfi – nelle ultime settimane c'è stata anche una crescita notevole delle vaccinazioni giornaliere. L'Ausl di Bologna ne conta 1.200-1.300 al giorno e siamo arrivati al 50% della popolazione over 70 che ha fatto la quarta dose. Quindi un bel risultato".

"La campagna vaccinale oggi è più facile grazie al coinvolgimento dei medici di base, anche se nelle persone i dubbi persistono. Ma quando poi entrerà in gioco l'emozione, credo che le persone si metteranno in corsa a fare la vaccinazione, quando vedranno molti casi intorno a loro. L'importante è che il sistema sia pronto. La gente ha capito l'importanza della vaccinazione, la campagna ha tutte le porte aperte perché chi ha voglia lo faccia".

"Ad oggi l'indice Rt a Bologna è intorno a 1, la curva dei contagi si sta seghettando, ovvero ci sono alti e bassi. Vuol dire che il virus è presente, ma non riesce a sfondare. Quindi la curva ha una potenziale evoluzione verso la normalizzazione".

"Dunque iI Covid sta andando verso una situazione di contagiosità importante, ma endemica nel senso che si sta diffondendo, ma in modo meno impegnativo in termini clinici. La comunità bolognese ha creato una serie di barriere: a Bologna abbiamo un 35% di persone che si è immunizzato naturalmente, cioè prendendo il virus, e quasi un 90% di vaccinati. Quindi non dovrebbero esserci problemi negli ospedali come abbiamo visto in passato", sostiene Pandolfi.