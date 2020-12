Vaccino per il Covid: dove e come verrà somministrato a Bologna

Un punto in Autostazione e un altro punto per garantire "la somministrazione, nell’arco di una giornata, di circa 900 dosi vaccinali per sede vaccinale". Sono i primi abbozzi di quello che a fine gennaio dovrà essere il piano di vaccinazione di massa per il Covid-19.

A dare le informazioni l'assessore alla salute Giuliano Barigazzi che ha risposto con uno scritto letto dall'assessora Orioli stamane in question Time, a una domanda del consigliere Gian Marco De Biase.

Dopo aver ricordato che comunque il grosso del piano di profilassi è dettagliat nelle linee di indirizzo fornite dal ministero della Salute, Barigazzi fornisce qualche elemento in più. In altre parole si delinea una analoga modalità rispetto al piano del vaccino antinfluenzale, sempre somministato in autostazione e già collaudato dalla Ausl.

"In particolare sono state attivate 5 linee parallele di somministrazione dei vaccini" che garantiscono "di ottimizzare il personale dedicato ed il tempo di esecuzione della vaccinazione". Tuttavia, per garantire le 900 dosi per sito, occorrerà "individuare almeno un altro punto di vaccinazione di massa, punto che è all’attenzione di Azienda e Comune di Bologna, che ha fornito ovviamente la più completa disponibilità" conclude Barigazzi. La campagna vaccinale dovrebbe prendere il via a fine gennaio, con però precedenza ai sanitari pubblici e privati e alla popolazione fragile.