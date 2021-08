Vaccini, ora Ausl chiama anche i guariti: 24mila sms in arrivo

Per accelerare ancora di più la campagna vaccinale, l'Ausl di Bologna inizia a convocare anche chi il Covid l'ha già avuto. Da oggi, mercoledì 18 agosto, l'azienda inizierà a inviare oltre 24mila sms con l'invito a programmare (se non l'ha ancora fatto) l'unica dose prevista per chi ha contratto l'infezione da non meno di tre mesi e fino a un massimo di 12 mesi.

Nel frattempo, l'Ausl ha definito le "capacità di assorbimento consentite da ciascun hub vaccinale" per accogliere i 12-19enni senza prenotazione: 160 in Fiera e all'Unipol arena (15 ogni ora); 12 a Baricella (6 mattina e 6 pomeriggio); 30 a San Pietro in Casale (15 mattina e 15 pomeriggio); 60 all'hub Bonfiglioli (30 al mattino e 30 il pomeriggio). Ad oggi, comunque, "risulta ampia disponibilità a breve termine (oltre 28mila posti) in tutte le agende di prenotazione Cup", precisa l'azienda sanitaria di Bologna. (Foto Ansa)