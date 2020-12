Imola, i vaccini anti-covid al Medical Center dell'Autodromo

Sarà il Medical Center dell'Autodromo la location scelta per somministrare i vaccini anti-covid a Imola "a conferma della nostra volontà di porre questa struttura d’avanguardia al servizio dell’intera Città e di tutto il suo circondario". Ad annunciarlo il sindaco Marco Panieri: "La prima tranche di vaccini, circa 5.000, sarà riservata al personale sanitario, sociosanitari, ospiti e operatori delle rsa. Poi successivamente si proseguirà con il piano predisposto dal governo per fasce prioritarie".

Il "Vax Day" sarà domenica 27 dicembre, come stabilito a livello nazionale: le prime dosi di vaccino Pfizer-BioNtech verranno somministrate su tutto il territorio regionale. "In un tempo di emergenza come quello che stiamo vivendo, vogliamo dare un grande segnale di collaborazione fra i vari enti ed istituzioni del territorio, impegnati a lavorare tutti insieme per rispondere alla pandemia - continua Panieri - questo è un modo concreto anche per avvicinare e integrare fra loro sempre più autodromo e città, nell’ottica di valorizzare ancora di più la vocazione polifunzionale dell’impianto".

Vaccini anti-covid: dove a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna

In Emilia-Romagna ogni Azienda ha già predisposto il luogo esatto, all’interno delle strutture sanitarie presenti sul territorio di competenza, dove il 27 verranno somministrate le vaccinazioni. Piacenza ha scelto il Laboratorio analisi dell’ospedale; Parma vaccinerà presso l’Ospedale Maggiore; Reggio Emilia nei locali dell’ex ospedale Spallanzani; a Modena la somministrazione avverrà presso l’aera di riabilitazione dell’ospedale di Baggiovara.

A Bologna le vaccinazioni verranno somministrate presso l’Autostazione e alla Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro mentre a Imola il Vaccine Day si svolgerà nel Medical Centre dell’Autodromo, inaugurato a fine ottobre scorso; a Ferrara il luogo identificato è l’Ospedale Sant’Anna di Cona mentre per la Romagna i centri individuati sono il Pala De Andrè a Ravenna, il Quartiere Fieristico di Rimini e Cesena Fiera.