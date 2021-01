Da domani il vaccino Moderna. L'assessore: "Lavoro incessante e complesso"

Prosegue il calendario vaccinazioni a Bologna con la continuazione della somministrazione dei richiami e da domani, 22 gennaio, con le prime dosi di vaccino Moderna nelle CRA rimanenti.

Come fa sapere Ausl, sono 149 le strutture nelle quali è già stata effettuata o si sta completando la prima somministrazione del vaccino Pfizer, mentre per 32 la programmazione delle vaccinazioni, posticipata inizialmente per la presenza di focolai COVID, sta ripartendo in questi giorni, grazie alle scorte di vaccino Moderna.

"La copertura vaccinale raggiunge l’85% degli operatori sanitari e il 96% degli ospiti, considerando quanti si sono già vaccinati e le prenotazioni. In numeri assoluti, oltre 3 mila gli operatori già vaccinati e 892 i prenotati - si legge nella nota - mentre per gli ospiti hanno già ricevuto la prima dose di vaccino quasi 4 mila anziani, con 1.239 già prenotati (dati al 19 gennaio 2021)".

"Una macchina vaccinale che l’Azienda Usl di Bologna è riuscita a far marciare a pieno ritmo, nonostante le difficoltà procurate dai ritardi di Pfizer"

“Sono numeri che ci confortano, superiori al limite fissato dalla comunità scientifica per raggiungere l’immunità di gregge - è il commento di Giuliano Barigazzi Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana - un lavoro incessante particolarmente complesso e delicato nell’ambito delle CRA, ed una macchina vaccinale che l’Azienda Usl di Bologna è riuscita a far marciare a pieno ritmo, nonostante le difficoltà procurate dai ritardi di Pfizer nella distribuzione dei loro vaccini. Credo sia una bella prova di responsabilità e consapevolezza del mondo intero delle residenze per anziani, operatori e cittadini che li richiedono”.

Intanto, da quanto si apprende, dopo le "defezioni" di Pfizer, dalla prossima settimana si tornerà alla regoalirà nelle forniture.

“Sono particolarmente soddisfatto dall’alta adesione alla vaccinazione anti COVID-19 che registriamo nel mondo CRA - dichiara Paolo Bordon, Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna - una manifestazione di grande responsabilità da parte di una realtà importante e decisiva per la salute delle persone più anziane e più fragili, che peraltro non hanno avuto dubbi sul proteggersi da questa pandemia”.