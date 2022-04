Vaccino anti-covid: "La lotta al virus non è finita", al via oggi le prenotazioni per la quarta dose

Si parte oggi, 13 aprile, con le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anticovid-19 a Bologna e in tutta l'Emilia-Romagna. I primi appuntamenti saranno disponibili giovedì 14 aprile presso l’hub di Casalecchio di Reno a cui si aggiungeranno l’Ospedale Bellaria e altre sedi distrettuali.

Come da indicazioni ministeriali è raccomandata agli over80 e ai soggetti fragili con età compresa tra i 60 anni (compiuti) e i 79 anni, nonché agli ospiti delle Cra ed Rsa. Sono esclusi coloro che hanno contratto il covid dopo la prima dose di richiamo ‘booster’.

Nel territorio dell’Azienda USL di Bologna la platea a cui si rivolge l’offerta della quarta dose è di circa 87.000 persone ovvero i soggetti delle predette categorie che hanno già maturato o matureranno entro la fine di aprile 120 giorni dall’ultima puntura.

Ausl Bologna ricorda che si considerano soggetti fragili o vulnerabili tutti coloro che sono rientrati in tale categoria nelle precedenti fasi della campagna vaccinale anticovid.

"Siamo lontani dalla soglia di sicurezza a cui vorremmo arrivare. Penso che le mascherine per un po' ci accompagneranno. Non sarà una scelta regionale a modificarne l'utilizzo", lo ha spiegato il direttore della sanità pubblica in Regione Giuseppe Diegoli rispondendo ieri mattina in commissione alle domande dei consiglieri.

Come dimostrano gli ultimi dati “La lotta al virus non è finita, dobbiamo mettere in sicurezza i nostri anziani e le persone più fragili - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - E la macchina organizzativa è già pronta per sostenere questa nuova fase della campagna vaccinale. Manteniamo alta l’attenzione nei nostri comportamenti nella vita quotidiana, per mantenere quella normalità di vita conquistata a così duro prezzo”.

Come fare

I canali a disposizione per prenotare la quarta dose sono: gli sportelli CUP, le farmacie con punto CUP, il numero verde 800 884888, Cupweb, il Fascicolo Sanitario Elettronico e la app ER-Salute.

Per la prima settimana dell’attuale campagna di vaccinazione sono obbligatorie le prenotazioni e rimane attiva per i cittadini la possibilità di fissare l’appuntamento per la vaccinazione attraverso i soliti canali (Cup, Fascicolo sanitario elettronico e farmacie); le Aziende sanitarie invieranno a tutte le persone che rientrano nelle tre categorie identificate un sms informativo sull’opportunità di sottoporsi alla vaccinazione.

Dalla settimana successiva all’avvio (la data precisa sarà comunicata nei prossimi giorni) sarà invece possibile, esclusivamente presso gli hub provinciali, accedere anche senza prenotazione.

Per quanto riguarda le somministrazioni della quarta dose "ogni Azienda sanitaria, contestualmente, si prepara a partire con cinque percorsi: gli hub vaccinali ancora aperti, le Case della salute, i medici di medicina generale, a domicilio per le persone in regime di assistenza domiciliare o impossibilitate a muoversi da casa e, infine, presso ambulatori di centri specialistici ospedalieri che hanno in carico pazienti con quadri clinici complessi" fa sapere la Regione.