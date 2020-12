Domani il V-Day, dosi già arrivate a Roma: primi vaccini anche a Bologna

Domani, domenica 27 dicembre, è il "vaccino-day". Una giornata importante, condivisa in tutta Europa. Le dosi, oggi in arrivo allo Spallanzani di Roma, arriveranno in tutta Italia per essere somministrate in prima battuta agli operatori sanitari: a Bologna in totale saranno 225 i vaccinati tra medici e infermieri dei servizi di emergenza, medici Usca, operatori reparti covid e i vaccinatori delle aziende sanitarie cittadine, e 50 operatori della Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro. Sarà poi a gennaio che la campagna vaccinale entrerà nel vivo e l'azienda Usl di Bologna la sta organizzando con cura già dall'annuncio della scorsa settimana: "Ci saranno agende elettroniche per le prenotazioni e squadre dedicate – aveva spiegato Paolo Bordon, direttore generale Ausl Bologna – prevediamo di fare 1.400 vaccini al giorno".

L’organizzazione della giornata è in carico alle singole Aziende, con la supervisione dell’assessorato regionale alle Politiche per la salute. Anche a Bologna dunque si parte con le vaccinazioni, e oltre all’ambulatorio in Autostazione, uno dei punti individuati per essere adatti allo scopo c'è la Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro la cui responsabile Alessandra Ortolani, aveva svelato alcuni punti del meccanismo organizzativo: "Allestiremo un ambulatorio all'ingresso che di norma la domenica resta chiuso e che si presta per questo scopo. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla causa e vediamo con i vaccini la prima timida luce in fondo al tunnel".