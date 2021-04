Vaccino anti-Covid a domicilio su volantino e sito web, Ausl avverte: "E' un falso"

Diverse le segnalazioni arrivate all'Azienda Usl di Bologna riguardanti volantini che sarebbero stati distribuiti oggi nelle cassette postali di alcuni cittadini annunciando una "fantasiosa consegna a domicilio del vaccino anti-Covid 19".

L'Azienda chiarisce la società e il suo logo sono inesistenti e ricorderebbero il "brand di una società di food delivery" rimandando inoltre a un sito web non sicuro.

In altre parole, si tratta di un falso. "Come noto - continua Ausl - la campagna nazionale vaccinale anti-Covid non prevede consegne domiciliari del vaccino, tantomeno affidate a sedicenti aziende private di consegna.

L'Azienda USL sta provvedendo a segnalare l'accaduto alle Autorità competenti".