Covid, Bonaccini: "Farei AstraZeneca se Ema dice che è sicuro"

"Se mi farei il vaccino AstraZeneca? Me lo farei nella misura in cui Ema dice che è un vaccino sicuro". Parola di Stefano Bonaccini, nel giorno in cui si attende il verdetto di Ema sul vaccino sviluppato ad Oxford dopo lo stop da parte di diversi paesi europei, tra cui l'Italia. "Noi dobbiamo ascoltare gli scienziati, non avrei nessuna competenza per dire quali sono i vaccini sicuri e quelli no", precisa Bonaccini, oggi in collegamento con lo studio di Mattino 5, sulla rete Mediaset.

Per Bonaccini, tutti i vaccini "autorizzati da agenzie composte da scienziati, cioè luminari del settore, vanno fatti. Quindi se Ema dice stasera che si può ripartire con AstraZeneca io mi farei AstraZeneca come qualsiasi altro vaccino autorizzato da Ema e da Aifa". C'è attesa anche per eventuali prescrizioni sull'uso del vaccino AstraZeneca, nella speranza che possano fugare dubbi e perplessità.

"Speriamo- auspica il governatore Pd- che nelle determinazioni che verranno indicate ci siano anche tutte le spiegazioni necessarie che servono per garantire fiducia in una campagna vaccinale che è poi l'unico strumento che abbiamo". I 100.000 decessi avuti fin ora in Italia "sono morti per Covid, non per i vaccini", sottolinea poi Bonaccini, secondo il quale il crollo dei contagi tra i sanitari dell'Emilia-Romagna sono la prova che il vaccino "funziona" eccome. Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale, ribadisce ancora il governatore, "non è mancata l'organizzazione, sono mancate le dosi".

Ieri in regione, ricorda ancora Bonaccini, "abbiamo superato i 210.000 vaccinati con due dosi, siamo a 620.000 somministrazioni, quindi vuol dire che abbiamo altre circa 200.000 persone che aspettano solo la seconda dose. Avevamo calcolato a fine aprile di avere mezzo milione di vaccinati in Emilia-Romagna, ma possiamo fare molto di più". Come ritmo di vaccinazioni l'Emilia-Romagna conferma la propria capacità di passare da 15.000 a 45.000 dosi al giorno: "Siamo in grado di fare tre volte tanto rispetto ad ora. Oggi ci auguriamo che arrivi il sì di Ema ad AstraZeneca perché sono stati giorni molto complicati", sottolinea il presidente regionale.