Guasto al congelatore dell'ospedale, perse 800 dosi di vaccino a Forlì

Perse 800 dosi del vaccino Moderna per un grave guasto al congelatore dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì.

È accaduto nella notte di giovedì e per evitare che andassero tutte perse, l’azienda sanitaria romagnola si è attivata per una rapida consegna del maggior numero di dosi possibile in tutti i centri di vaccinazione, compreso il punto di vaccinazione di Bologna. E alla fine si è riusciti a somministrare correttamente, ai destinatari previsti in questa prima fase della vaccinazione, 700 vaccini su 1.500, entro i parametri di sicurezza previsti.

Tra le prime ipotesi un errore umano, che potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo il verificarsi del guasto al congelatore. Secondo una prima ricostruzione, il congelatore, nonostante fosse stato completamente revisionato nei giorni scorsi, assieme al sistema d’allarme, verso le ore 22,30 si è guastato.

Donini: "Responsabili pagheranno"

Per l'assessore alla Sanità Raffaele Donini, si tratta di "un episodio sconcertante", in seguito al quale "andranno presi provvedimenti veloci ed appropriati sul piano disciplinare".

"Quanto successo a Forlì è sconcertante", commenta Donini. "In tutta l'Emilia-Romagna c'e' un lavoro di squadra enorme e l'impegno di tanti, tantissimi, per uno sforzo senza precedenti. Anche in ragione di questo sforzo enorme, che sta consentendo anche in Romagna la vaccinazione di decine di migliaia di persone- continua l'assessore regionale- non possiamo permettere che accadano questi fatti".

Di certo, dice chiaro e tondo Donini, l'incidente avrà delle conseguenze: "Attendo una relazione dettagliata da parte della Ausl Romagna. Dopodiché andranno presi provvedimenti veloci ed appropriati sul piano disciplinare individuando precise responsabilità per l'accaduto", afferma l'assessore.