Controlli anti-covid sfociano in 2 arresti per spaccio: trovati 37 kg di droga nella stanza da letto

Si aggirava in via Saragozza con fare nervoso e sospetto e quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Bologna, impegnati nei controlli anti-covid, si sono avvicinati per sapere i motivi del suo spostamento, visti i divieti imposti dalla zona rossa, la risposta di una 51enne italiana non li ha convinti, così hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare, all’interno di un appartamento condominiale nelle vicinanze.

Nella stanza da letto sono stati trovati 37 kg di marijuana, 98 grammi di anfetamina e 5 grammi di cocaina, oltre al materiale per la pesatura (una bilancia industriale e una bilancia di precisione) e il confezionamento (una macchina e diverse buste per il sottovuoto). Poco dopo è stato arrestato anche l’inquilino della donna, un 36enne italiano che è entrato nell’abitazione durante la perquisizione.

Sanzionati per aver violato la normativa anti Covid-19 sugli spostamenti e arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, la 51enne e il 36enne sono stati tradotti in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sempre durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri qualche giorno fa hanno scovato 17 chili di marijuana in via Dossetti.