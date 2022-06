Val di Zena Bike Day: la domenica ciclabile si tiene il 19 giugno, le modifiche al traffico

L'iniziativa rimandata per maltempo, Val di Zena Bike Day, si terrà il 19 giugno. Dalle 10 alle 12 è prevista la chiusura di 5 km della SP 36.

La manifestazione di promozione del cicloturismo sul territorio bolognese coinvolgerà il territorio dei comuni di San Lazzaro di Savena e Pianoro, è organizzata dalla Città metropolitana di Bologna e promossa dal Territorio Turistico Bologna–Modena. In programma originariamente per l'8 maggio scorso, e rimandata a causa del maltempo, in queste settimane "si è arricchita per essere ancora più accessibile, con un maggior numero di bici a disposizione per i partecipanti e l'offerta BICI+BUS" fa sapere la Città metropolitana.

Itinerario

La partenza è prevista dalla Chiesa del Farneto (via Carlo Jussi 133) alle 10 con ritrovo alle 9.30. Alle 11.30 è previsto l’arrivo a Botteghino con sistemazione presso il Parco delle Querce. Dalle 11.30 alle 16 stand enogastronomici, giochi per bambini, musica, mostre sul territorio e percorsi fuoristrada sul crinale di Poggio Scanno.

Si può raggiungere la chiesa del Farneto anche in bicicletta direttamente dal centro di Bologna, con partenza da piazza Maggiore alle 8.30. Le fermate di questo particolare "bicibus" saranno: porta Santo Stefano (8.45), Lunetta Gamberini (9), Arci San Lazzaro (9.15).

er chi non possiede una bici è possibile prenotarla al numero 329.1567662 o sul sito di Bologna Welcome

Per chi abita in centro sarà disponibile la formula BICI + City Red Bus con partenza e rientro da piazza Maggiore (prenotazioni www.bolognawelcome.com/it/eventi).

La manifestazione sarà scortata in fronte dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna e in coda dai volontari dell’organizzazione e sarà accompagnata da un presidio della Pubblica Assistenza di San Lazzaro – Ozzano Emilia. Il corteo terminerà all’intersezione con via Volontari del Sangue (centro abitato di Botteghino di Zocca) entro circa 60 minuti dalla partenza.

Modifiche al traffico

La strada provinciale SP 36 “Val di Zena” nei comuni di San Lazzaro di Savena e Pianoro sarà vietata al transito di tutti i veicoli a motore, eccetto autorizzati e velocipedi dal km 0+000 al km 0+864 (inizio centro abitato del Farneto) e dal km 1+755 (fine del centro abitato del Farneto) al km 5+937 (inizio del centro abitato di Botteghino di Zocca) domenica 19 giugno dalle 10 alle 12.

Sono autorizzati al transito senza necessità di specifico permesso i mezzi di soccorso, i mezzi militari e delle Forze di polizia, i mezzi utilizzati da enti proprietari delle strade per motivi di servizio e i mezzi a servizio della manifestazione in oggetto. In ogni caso, i mezzi autorizzati dovranno transitare nel suddetto tratto "a passo d'uomo" dando la precedenza a pedoni e biciclette.