Bike day in Val di Zena, residenti contro la chiusura al traffico: scatta la raccolta firme

La chiusura al traffico di un tratto della Val di Zena in occasione della prima domenica ciclabile, in programma l'8 maggio, non piace proprio a tutti.

Per permettere ai partecipanti alla biciclettata, che è stata presentata ieri in conferenza stampa, sarà vietato ai veicoli al motore percorrere dalle ore 10 alle ore 12 la provinciale SP 36, dal Farneto a Botteghino di Zocca, ma i residenti e le attività commerciali della zona non sono d'accordo e hanno dato il via a una raccolta firme contro l'ordinanza di chiusura emessa dalla Città Metropolitana di Bologna.