Motori spenti in Val di Zena, arriva la prima domenica ciclabile: "La strada è di tutti" | VIDEO

La prima delle giornate ciclabili promosse dal Territorio Turistico Bologna-Modena e Città Metropolitana di Bologna è quella dell'8 maggio. Obiettivo la riscoperta dell’Appennino.

La novità, che in verità ha creato qualche polemica, è la chiusura di un tratto di strada provinciale per consentire

l’accesso ai veicoli senza motore. "È la prima volta - ha detto Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena, nel corso di una conferenza stampa nella sede di ExtraBo, in piazza del Nettuno - che avviene per una biciclettata e non agonistica o legata a manifestazioni politiche".

Tutto si svolgerà in Val di Zena, con ritrovo alle 9.30 presso la parrocchia del Farneto quindi la pedalata di 5 chilometri e mezzo: "Non è necessaria una iscrizione - ha detto Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla mobilità ciclabile - ma per organizzare le merende è consigliabile farlo sulla pagina Facebook dell'evento, i partecipanti ad oggi sono circa 200".

Decathlon metterà a disposizione una trentina di biciclette muscolari o a pedalata assistita, mentre le due fondazioni per lo sport, Silvia Parente e Sport Fund, forniranno tandem, handbike e tricicli per accogliere anche persone con disabilità sensoriale o cognitiva.

Il programma

La partenza sarà alle 10. All’arrivo verrà allestita un’area sosta con stand gastronomici, giochi per bambini, punti di

informazione turistica e la possibilità di proseguire a piedi o in bicicletta verso il crinale di Poggio Scann

Orari e punti di ritrovo:

Ore 8.30 – Porta Saragozza

Ore 8.45 – Porta Santo Stefano

Ore 9.00 - Lunetta Gamberini

Ore 9.15 – Circolo ARCI San Lazzaro

Ore 9.30 – Parrocchia del Farneto