Nuovi punti vaccinali, Castaldini (FI): "Usare le discoteche chiuse da mesi"

Le discoteche, chiuse da mesi, potrebbero "diventare punti vaccinali utili al territorio. Il piano vaccinale regionale lo permette e va applicato". Lo scrive in una nota la ccapogruppo di Forza in Italia in Regione, Valentina Castaldini.

Silb-Fipe, l’associazione italiana delle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo "ha scattato una fotografia di tutti i locali che in tal senso si sono dati come disponibili e sarebbero 274. Di questi ben 50 lungo la via Emilia da Piacenza a Rimini avrebbero le caratteristiche idonee a diventare punti vaccinali"

"Il nostro faro in questo momento così delicato - continua la capogruppo - in cui le forniture dei vaccini non dipendono da noi e dal nostro impegno giornaliero , deve comunque continuare ad essere quello di una progettazione meticolosa. Così quando questa situazione si sbloccherà e avremo vaccini in abbondanza dovremo essere pronti a somministrarli tutti, per questo non possiamo permetterci di arrivare impreparati, ma dobbiamo metterci in gioco fin da ora anche su più livelli".

Valentina Castaldini questa mattina ha presentato alcune proposte che sono state approvate all’unanimità durante la commissione politiche per la Salute e politiche Sociali: "Capofila l’idea di valutare la possibilità di aprire nuovi punti vaccinali anche in strutture temporanee in deroga come consentito dal Cura Italia e dallo specifico piano vaccinale regionale, appunto - illustra la capogruppo - per questo ci sarebbero, per esempio, le discoteche che potrebbero diventare una struttura temporanea adatta a diventare un punto vaccinale. Riutilizzando spazi al momento non utilizzati".

Questi luoghi, secondo Castaldini "non più attraversati nelle notti dai giovani in cerca di divertimento, rispondono a tutti i requisiti strutturali indispensabili: ampi spazi; possibilità di parcheggio; ingressi ed uscite già predisposte per gestire flussi in entrata e in uscita; ambienti separati e di diversa grandezza. Oltre al fatto che per legge già disponevano già di servizi igienici separati per personale e per l’utenza e di bagni a norma per i diversamente abili A questo si aggiunge il fatto che il settore attraversa un momento molto delicato, anche al di là dell’impegno della Regione, e pertanto immaginare di riutilizzare quegli spazi potrebbe dar fiato.