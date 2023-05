Nella Vallata del Santerno continua a piovere, scenario di "assoluta drammaticità"

"Un mosaico di assoluta drammaticità". Sono queste le parole usate dai sindaci della Vallata del Santerno, per descrivere la difficilissima situazione nella zona giù duramente colpita dalla prima ondata di piogge del 2 e 3 maggio. Ad oggi gli sfollati sono 300, persone che sono state accolte in un primo tempo nelle palestre comunali e ora a Villa Maria a Tossignano.

Animali in sofferenza

In una nota congiunta i sindaci Beatrice Poli (Casalfiumanese), Mauro Ghini (Borgo Tossignano), Gabriele Meluzzi (Fontanelice) e Alberto Baldazzi (Castel del Rio) tracciano un bilancio delle ultime ore, dove si cerca di contenere il peggioramento dei cedimenti e scongiurare nuovi danni, con la pioggia che non dà tregua. Attesi altri geologi per i sopralluoghi di monitoraggio, una equipe di psicologi è arrivata dall'Ausl di Imola per affrontare "il delicato momento emotivo connesso alla calamità", e soffrono gli animali chiusi da giorni nelle stalle con poca acqua e cibo.

Volontari e raccolta fondi

Sono arrivate 300 adesioni di persone disposte a dare un mano, che hanno risposto all’appello dei quattro Comuni (volontari.vallatasanterno@comune.borgotossignano.bo.it e al numero di telefono 0542-91111), ed è partita anche una raccolta fondi (la modalità è quella del bonifico bancario con la specifica del Comune da sostenere - ognuno ha un suo Iban - e la causale 'Donazione emergenza alluvione 2023'). "Si tratta di un evento storico per il quale i Comuni chiedono la disponibilità di un aiuto per tornare ad essere una zona forte e attrattiva", scrivono i quattro sindaci.

La situazione Comune per Comune

A Caselfiumanese si è continuato a tenere d'occhio il ponte di via Beccara nella frazione di San Martino in Pedriolo. Restano evacuati i residenti di una buona parte di via Marsiglie così come quelli del centro storico del capoluogo e di Carseggio. Numerosi i sopralluoghi effettuati sulle frane e le strade, coinvolgendo anche l'Esercito per valutare possibili bypass da realizzare per superare le frane più importanti. A Sassoleone, da dove si può scendere utilizzando l'arteria preferenziale di via Sillaro, si lavora per ripristinare la corrente elettrica e sono stati distribuiti dei sacchetti d'acqua potabile. Difficoltà multiple a Castel del Rio per una serie di cedimenti importanti sulle vie Panoramica, Montefune, Chiesuola, Sant'Andrea, Sesdetto, Campiera, Ronco, Peschiere e Valmaggiore tutte chiuse con frane e collassi della sede stradale. A Borgo Tossignano isolata la zona di Campiuno (tre famiglie) compreso l'agriturismo Monticello. Saltati anche i collegamenti viabili con Casola Valsenio. Smottamenti e movimenti franosi continui che fanno salire la conta degli sfollati borghigiani a circa una trentina. A Fontanelice frane nuove su problemi ormai noti. Evacuate alcune persone in località Gaggio.

Maltempo, le ultime notizie

Maltempo nel bolognese, i video