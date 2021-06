Alla scoperta della 'valle dei fiori' a Ozzano. "Un luogo magico, qui il tempo sembra essersi fermato"

Un angolo da scoprire, dove meravigliarsi davanti alla natura. Una vera valle dei fiori che si apre all'orizzonte a Ozzanoperccorendo via Pedagna, in aperta campagna, dove da una vecchia stalla restaurata è nata l'attività dell'agronoma Valentina Giardini. Una vera Flower Farm, dove vengono prodotti e venduti fiori recisi: una piccola impresa che vende all'ingrosso, ma che il sabato pomeriggio apre al pubblico.

L'ettaro di terrano che circondava la stalla è stato trasformato in un grande campo fiorito dove convivono alcuni tipi di piante seminate, con altre di origine selvatica. "Amo molto mantenere angoli selvatici e spontanei - racconta Valentina - e amo mischiare in un mazzo dalie o rose con piante aromatiche o di tipo alimentare, come le bacche di nigella da cui si ricava il sesamo nero, oppure l'asparago. E' bello far scoprire alle persone la possibilità di accoppiamenti diversi, e vedere nei loro occhi stupore davanti a tanta bellezza, e aiutarli a scoprire anche l'aspetto ornamentale. Tengo molto a spiegare anche la stagionalità dei fiori, aspetto che oggi, con le serre, si è un po perso".

Un pomeriggio alla settimana chiunque può andare nella Flower Farm, e fare un'esperienza unica: "Chi ci viene a trovare in questo periodo potrà godere di un momento di grande fioritura delle piante - sotolinea Valentina - cosa che non ci potrà essere nel tardo autunno/inverno, ma si possono trovare comunque altri tipi di piante perenni e ornamentali. Con il cibo questo processo è già in fase avanzata, e molte persone ora consumano frutta e verdura in base alla stagionalità, con i fiori e le piante é ancora molto indietro. Mi piacerebbe 'educare' le persone anche a questo, ed è quello che insieme a mia sorella e le nostre collaboratrici cerchiamo di fare con tutti coloro che ci vengono a trovare. Chiunque desideri trascorrere qualche ora diversa e sia attirato dal provare esperienze nuove, puo' venire da noi il sabato, dalle 16 alle 19, e passeggiare in serenità fra i fiori. E se lo desidera, raccoglierli liberamente creando il proprio mazzo di fior, che pagherà prima di uscire".

L'ingengo e la passione per la natura però non si fermano alla coltivazione e vendita di fiori recisi, perché in questo luogo magico vengono organizzati anche laboratori di arte tintoria: "Ai partecipanti faremo provare l'antica arte di colorare stoffe e altro immergendole nell'acqua - conclude - dove hanno macerato radici, foglie e fiori. Anche questo vuole essere un modo per avvicinare le persone alla natura".

"Ho trascorso anch'io un po' di tempo passeggiando nella Val dei Fiori accompagnato dalla vicesindaco Mariangela Corrado- incalza il sindaco Luca Lelli - ed è un posto magico, dove il tempo sembra essersi fermato, o comunque scorre lento. Valentina e Cristina sono bravissime nell'illustrare i vari tipi di piante, sia fiorite che ornamentali, che coltivano e il fatto che ognuno possa raccogliere cio' che vuole e formarsi un mazzo a suo piacimento aggiunge una nota piacevole a qualche ora in mezzo alla natura. Mi auguro che come Amministrazione comunale, magari attraverso la Proloco, riusciamo a creare nuove iniziative coinvolgendo la Val dei Fiori, cosi' da poter arricchire ancora di più il programma di eventi e iniziative sul nostro territorio".