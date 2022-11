Valsamoggia, 10 nuovi autovelox: dove verranno posizionati

Sicurezza stradale, a Valsamoggia nuovi autovelox. E' il sindaco Daniele Ruscigno ad annunciare i nuovi strumenti in arrivo: "Il numero di incidenti dovuto ad alta velocità, distrazione e uso dello smartphone alla guida è in costante aumento sono diversi gli interventi in corso (passaggi pedonali rialzati, zone30, segnaletica, ripavimentazioni stradali, controllo dei mezzi pesanti) su cui vi darò informazioni".

Lo scopo non è fare cassa, ma evitare nuovi drammi sulle strade

"Tra questi sono in corso di installazione anche 10 nuovi box autovelox sulle nostre strade (in giallo nella foto e altri 10 sono in programmazione per il 2023) il cui scopo non sarà quello di elevare sanzioni come qualcuno so che scriverà nei commenti (tutti i box saranno altamente visibili e con luce lampeggiante notturna) ma educare al rispetto del codice della strada e al rispetto della vita dei nostri familiari amici e componenti della comunità. Si deve capire che risparmiare 30 secondi di tempo sfrecciando a tutta velocità nei centri urbani è estremamente pericoloso e può avere conseguenze irreparabili.".

"Ovviamente non mancheranno i controlli con tutti gli strumenti a disposizione - continua Ruscigno - ricordando che la brutta abitudine di segnalare lampeggiando con i fanali la presenza degli agenti di Polizia Locale, oltre ad essere sanzionabile, è una pratica estremamente negativa perchè contribuisce ad aumentare gli incidenti stradali e a proteggere chi, violando le principali regole di sicurezza, mette in serio pericolo la vita di tutti noi".