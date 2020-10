Valsamoggia, armi nel campo e vicino la ferrovia: indagano i carabinieri

Appartengono a due furti in abitazione nel modenese le armi recuperate ieri dai carabinieri di Valsamoggia, durante alcuni pattugliamenti nel territorio.

La prima scoperta è stata fatta in quel di Crespellano, lungo via Fossavecchia: in un campo poco lontano dalla strada è stato recuperato un armadietto blindato con all'interno cinque fucili da caccia. Un rapido riscontro ha fatto risalire le armi a un furto consumato lo scorso 11 ottobre nel comune di Castelfranco Emilia, al confine poco lontano con la provincia di Modena.

Risale invece ad agosto un analogo furto in casa, questa volta a Finale Emilia, sempre nel modenese, dal quale è risultata asportata anche una pistola semi-automatica, dalla matricola parzialmente abrasa. La rivoltella è stata ritrovata da qualcuno lungo la ferrovia, nel territorio di Bazzano, poi sono stati allertati i militari. Entrambe le armi sono state sequestrate dai carabinieri, che stanno indagando su entrambi gli episodi.