Valsamoggia, Ruscigno: "Oggi i numeri più alti del picco della seconda ondata"

"La circolazione del Covid19 è in forte aumento sulla gran parte del territorio metropolitano di Bologna e italiano, spinto dalla diffusione delle varianti. Al momento, il numero degli isolati sul nostro territorio è il più alto mai registrato dal marzo scorso".

Lo scrive sui social il sindaco di valsamoggia, Daniele Ruscigno, che si rivolge direttamente ai suoi cittadini: "questo sta producendo situazioni critiche anche sulle nostre realtà scolastiche: registriamo, oggi, la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Calcara (fino al 26 febbraio) per via dell’isolamento precauzionale del personale docente e ausiliario dovuto ad un caso di positività riscontrato all'interno della scuola".

"La situazione è quindi ancora molto critica - continua - anche perchè la pressione sulle strutture ospedaliere e sanitarie, impegnate anche nella campagna vaccinale, è molto alta. Invito tutti alla massima prudenza e al rispetto delle regole basilari: l'uso della mascherina, il distanziamento e l'igiene delle mani evitando in ogni situazione gli assembramenti, anche all'aperto".

"Sul nostro territorio è possibile passeggiare in tranquillità e in ampi spazi e recarsi negli esercizi commerciali locali che tanto hanno investito per rispettare i protocolli, ma facciamolo sempre rispettando le regole al fine di salvaguardare la vostra salute e quella di chi vi sta vicino. Infine un appello: non abbandonate le mascherine per terra, ne stiamo trovando troppe nei nostri parchi e nelle nostre piazze. L'emergenza sanitaria non deve farci mai dimenticare l'importanza della cura territorio in cui viviamo", conclude.