Valsamoggia, sforbiciata del comune alla Tari: "Riduzioni fino al 100 per cento"

Riduzioni degli importi dal 40 al 100 per cento, e proroga delle scadenza. E' la sforbiciata alla Tari, la tassa sui rifiuti, che sta mettendo in campo il comune di Valsamoggia. Annunciato da Federica Govoni, assessora alle attività produttive, il forte sconto sulla tassa si unisce anche una mini proroga per quest'anno, con la prima rata entro il 30 settembre o la possibilità del pagamento unico al 31 dicembre.

Govoni commenta così il provvedimento: “Per sostenere le imprese, la cui attività è stata limitata - in misura diversa a seconda del settore – dalle normative e restrizioni legate all’emergenza sanitaria, per il 2021 sono state previste agevolazioni, tenendo conto di alcuni criteri: da un lato il periodo di chiusura previsto dalla normativa, dall’altro le difficoltà nella ripresa anche legate agli obblighi in tema di distanziamento sociale e di sanificazione dei locali”.

Scontro Tari 2021 Valsamoggia: l'elenco della attività

La riduzione sulla Tari 2021 va dal 40 al 100%, a seconda delle categorie di appartenenza e proroga delle scadenze. Le riduzioni vanno per esempio, dal 100% delle discoteche all’80% delle associazioni sportive, i cinema e le attività che operano nel settore del catering; dal 70% degli istituti scolastici e la ristorazione al 60% dei negozi; dal 50% del settore auto e le agenzie immobiliari fino al 40% delle botteghe artigianali.

Di seguito il dettaglio delle riduzioni: