È l'imprenditore Valter Golfieri il ciclista morto nell'incidente stradale di Massa Lombarda

È Valter Golfieri il cicloamatore di 72 anni, morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 10 in via della Resistenza a Massa Lombarda, nel Ravennate, mentre era impegnato in un giro sulle due ruote con alcuni amici. Golfieri era molto noto a Osteria Grande, per essere uno dei fondatori della Cablotech, azienda fondata nel 1993 che si occupa di cablaggi. L’imprenditore, per cause al vaglio della Polizia municipale, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, urtando contro la parte anteriore di una Mercedes.

Il cordoglio del sindaco di Castel San Pietro

A ricordarlo su Facebook è stato il sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti. “Valter era prima di tutto un uomo buono, generoso e attento. Ha tirato su famiglia e impresa a Osteria Grande e per questa comunità era importante, in prima fila sempre. "Aveva la passione della bicicletta, del ciclismo con il team di ragazzi under 23 che sponsorizzava la Cablotech Biotraining Cycling Team”, le parole di Tinti. Un'altra perdita profonda per Osteria Grande, per il suo essere e sperare! Ai suoi figli e sua moglie a tutti i suoi dipendenti e ai suoi ragazzi del ciclismo e collaboratori vanno le condoglianze più profonde in questa triste giornata. Ci mancherai anche tu Valter! Per te saremo sulla strada a pedalare per la nostra comunità”, il ricordo del sindaco.